POL-ST: Greven, Verkehrsunfall im Kreisverkehr Königstraße/Bismarckstraße/Grabenstraße

Die Polizei wurde am Samstag (30.07.) zu einem Verkehrsunfall an der Bismarckstraße gerufen. Ein Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der 66-jährige Mann aus Greven fuhr gegen 14.50 Uhr mit dem Fahrrad von der Grabenstraße kommend über den Kreisverkehr in Richtung Bismarckstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 83-jähriger Mann aus Lünen (Kreis Unna) mit seinem VW Touran die Königstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreisverkehr übersah er ersten Ermittlungen zufolge den Radfahrer und kollidierte mit ihm. Der Grevener stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Lünen blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 2.000 Euro.

