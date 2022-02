POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Eine 50-jährige Grevenerin stand gegen 19.25 Uhr mit ihrem VW in Höhe der Hausnummer 10 auf einem Parkstreifen, der sich neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Greven befindet. Von dort wollte sie in den fließenden Verkehr einfahren. Ersten Ermittlungen zufolge übersah sie dabei den Hyundai einer 41-jährigen Grevenerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Grevener Landstraße in Fahrtrichtung Greven fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW der 50-Jährigen wurde dabei in einen Mercedes geschoben, der auf dem Parkstreifen stand.

Die 50-jährige Grevenerin und ihr 15-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Die 41-jährige Frau wurde leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

