POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ein 71-jähriger Grevener fuhr mit seinem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Kreisverkehr Nordwalder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem VW Golf einer 67-jährigen Grevenerin, die in Fahrtrichtung Vosskotten fuhr.

Der 71-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 67-jährige und ihr 67-jähriger Beifahrer, ebenfalls Grevener, wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

