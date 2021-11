POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch (10.11.2021) kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Straße "An der Martinischule" im Bereich der Marktstraße.

Ein Funkstreifenwagen der Polizei befuhr dabei im Rahmen einer Streifenfahrt die Straße "An der Martinischule" und beabsichtigte nach rechts in die Marktstraße einzubiegen. Nachdem der Abbiegevorgang fast abgeschlossen war und der Streifenwagen sich bereits in der Marktstraße befand, bemerkten die Beamten, dass eine 73-jährige Grevenerin auf dem Gehweg, der zuvor gekreuzt wurde, zu Boden stürzte und sich durch den Sturz auf den Boden schwer verletzte. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Abbiegens stand die Fußgängerin neben ihrem Fahrrad auf dem Gehweg.

Der Verkehrsunfall wurde durch eine externe Polizeidienststelle aufgenommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die bisherigen Untersuchungen haben bislang noch nicht zur abschließenden Klärung des Unfallherganges geführt. Deshalb wenden sich die Beamten des Verkehrskommissariats an die Öffentlichkeit mit der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell