POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Am Donnerstag (22.09.) wurde die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall an die Carl-Benz-Straße gerufen. Dort war ein Pkw mit einem Sattelzug kollidiert.

Ein 37-jähriger Emsdettener fuhr gegen 15.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Robert-Bosch-Straße. In einer Kurve kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzugs, sein Beifahrer und ein weiterer Zeuge befreiten den 37-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Der Emsdettener verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 45-jährige aus Saerbeck und sein Beifahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzt etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Carl-Benz-Straße komplett gesperrt.

