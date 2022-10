POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, -Nachtrag- zwei schwerletzte Personen

Die Sperrung der Unfallstelle konnte gegen 16.04 Uhr aufgehoben werden.

Nach ersten vorläufigen Ermittlungen geriet eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus Coesfeld auf der Nordwalder Straße nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw einer 56-jährigen Fahrzeugführerin aus Ingelheim zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 30.000 Euro.

Erstmeldung:

Aktuell Sperrung der Nordwalder Straße

Auf der Nordwalder Straße ist es heute (31.10.2022) gegen 14.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Nordwalder Straße zwischen der Einmündung Am Mühlenbach und dem Kreisverkehr Nordwalder Straße / Stockkamp. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr kollidiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach derzeitigem Stand sind zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Nordwalder Straße im oben genannten Bereich gesperrt.

