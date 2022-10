POL-ST: Greven, Verkehrsunfall - Vater befördert Tochter auf Stange seines Herrenrades

Am Donnerstag (27.10.2022) um 17.05 Uhr hat sich auf der Hanseller Straße auf dem Radweg gegenüber der Hausnummer 88 ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 33-jähriger Mann aus Greven beförderte seine 7-jährige Tochter ungesichert auf der Stange seines Herrenrades. Als ein Fuß des Mädchens in die Speichen geriet, kamen die beiden zu Fall. Der Vater und seine Tochter verletzten sich leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe am Fahrrad liegen noch keine Erkenntnisse vor.

