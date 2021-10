POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Der Besitzer eines Fahrzeuganhängers parkte diesen am Freitag (08.10.2021), gegen 08.00 Uhr, ordnungsgemäß im Einmündungsbereich Königstraße / Robert-Koch-Straße. Gegen 23.00 Uhr stellte er fest, dass der Anhänger offensichtlich auf die Straße verschoben wurde. Er schob ihn zurück auf die Parkflä...

...che. Am Samstagmorgen (09.10.) bemerkte er bei Tageslicht, dass der Anhänger einen nicht unerheblichen Unfallschaden im hinteren linken Fahrzeugbereich hatte. Das Rücklicht und der Kastenaufbau waren deutlich beschädigt beziehungsweise eingedrückt und verzogen. Der Sachschaden an dem Böckmann Anhänger wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

