POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (24.10) parkte der Fahrer eines grauen DaimlerChrysler, C 200CDI, sein Fahrzeug gegen 11.00 Uhr auf dem Ostring in Höhe der Hausnummer 20. Als er gegen 18.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung im linken hinteren Bereich fest. Den Spuren nach war ein unbekann...

Polizei Steinfurt