POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag (12.11.) 18.00 Uhr bis Sonntag, (13.11.) 13.00 Uhr kam es auf der Straße Grüner Weg 70 zu einem Verkehrsunfall.

uf der dortigen Parkfläche wurde ein grauer BMW 1er hinten rechts durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Weiterhin wurde die Einfassung der Parkflächen beschädigt. An der Buchenhecke entstand von etwa 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

