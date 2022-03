POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Freitag (18.03.), 22.00 Uhr bis Samstag (19.03.), 07.00 Uhr kam es in Greven auf der Mergenthalerstraße in Höhe Haus Nr. 16a zu einem Verkehrsunfall. Zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte PKW wurden an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Polizei Steinfurt