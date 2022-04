POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Am Donnerstag (31.03.2022) ist es gegen 18:00 Uhr auf der Clara-Schründer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 16-jähriger Junge aus Greven befuhr den Radweg aus Richtung Pauline-Bünhowe-Straße kommend und wollte in Richtung Anna-Delcour-Straße weiterfahren. Im Kreuzungsbereich der Carla-Schründer-Straße stieß er mit einem von rechts kommenden schwarzen Audi zusammen.

Der PKW-Fahrer und auch die Beifahrerin stiegen aus dem Fahrzeug aus. Sie sprachen kurz mit dem Jugendlichen, entfernten sich dann aber von der Unfallstelle ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am Fahrrad des Jugendlichen entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen den Fahrer und die Beifahrerin des schwarzen Audis sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

