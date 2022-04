POL-ST: Greven, verletzte Frau, Zeugen gesucht

ine 81-jährige Frau aus Greven ist gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Frisörsalons "Andre" an der Saerbecker Straße 141 aus ungeklärter Ursache gestürzt. Sie wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei könnte der Sturz der Frau in Zusammenhang mit einem auf dem Parkplatz rangierenden Pkw zusammenhängen. Die Personalien der Pkw Fahrerin sind bekannt. Für die Polizei ist es für die Rekonstruktion allerdings wichtig, ob es zu einem Kontakt zwischen dem Pkw und der verletzten Frau gekommen ist. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die diesen Rangiervorgang und den Abstand der 81-jährige Frau zu diesem Pkw beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/298-4455.

