POL-ST: Greven, versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

ie Täter öffneten das Fahrzeug nicht und flüchteten unerkannt. Das Fahrzeug wurde am Sonntag (06.02.), gegen 01.00 Uhr in einer Tiefgarage zum Wohnhaus auf der Sachsenstraße 6 abgestellt. Gegen 16.00 Uhr wurde die Beschädigung festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

