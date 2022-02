POL-ST: Greven, versuchter Einbruch

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen versucht (08.02.) in ein China-Restaurant an der Martinistraße einzusteigen.

Die Eigentümerin des Hauses hörte gegen 00.50 Uhr ein lautes Klirren. Daraufhin sah sie aus dem Fenster. Die beiden unbekannten Täter bemerkten dies und flüchteten in Richtung Niederort. Die Fensterscheibe des China-Restaurants war eingeschlagen. In das Restaurant gelangten die Täter jedoch nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

