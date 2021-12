POL-ST: Greven, zwei Brände, Kinderwagen und Abfallcontainer entzündet

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (17.12.21) an der Marktstraße einen Kinderwagen entzündet. An der Rathausstraße setzten Unbekannte den Inhalt eines Metallmüllbehälters in Brand. Die Feuer konnten jeweils ohne den Einsatz der Feuerwehr durch die Polizei gelöscht werden.

Polizei Steinfurt