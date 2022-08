POL-ST: Greven, Zwei Pkw auf der B 481 zusammengestoßen

Eine 27-jährige Frau aus Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) fuhr mit ihrem VW Polo auf der Schmedehausener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der B 481 und der Königstraße wollte sie nach links auf die B 481 abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 21-jähriger Lengericher mit einem Mercedes Benz CL 500 auf der Königstraße ortsauswärts und wollte die B 481 in Richtung Schmedehausener Straße queren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen dem linksabbiegenden VW und dem Mercedes im Gegenverkehr.

Der Mercedes prallte daraufhin gegen einen Ampelmast, wodurch die Stromversorgung der kompletten Ampelanlage im dortigen Kreuzungsbereich beschädigt wurde.

Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell