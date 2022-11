POL-ST: Greven, Zwei Wohnmobile gestohlen

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (04.11.2022) 16.00 Uhr und Montag (07.11.2022) 09.30 Uhr sind zwei Wohnmobile von einem Firmengelände am Hansaring, zwischen Saerbecker Straße und Am Eggenkamp, entwendet worden.

Polizei Steinfurt