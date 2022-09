POL-ST: Gronau, Steinfurt, Wem gehören die Gegenstände?

Die Gegenstände befanden sich in einem Rucksack, der im August dieses Jahres in Steinfurt sichergestellt wurde. In dem Rucksack fanden die Beamten auch einen Laptop, der in Gronau bei einem Einbruch gestohlen wurde.

Die Polizei sucht nun auch die rechtmäßigen Eigentümer der anderen sichergestellten Gegenstände. Die Besitzer und auch Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion 1 in Borken (02861-9000) zu wenden.

