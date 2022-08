POL-ST: Großbrand in einer Tischlerei

Am Donnerstag (18.08.2022) wurde der Feuerwehr um 22:45 Uhr ein Brand an der Straße Schöneflieth in 48268 Greven gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei konnte in der dortigen Tischlerei ein Großbrand festgestellt werden. Zu dieser Zeit befanden sich keine Personen in dem freistehendem Objekt. Die Feuerwehr löste Vollalarm aus und war die gesamte Nacht mit über 80 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden an.

Da das Löschwasser aus der anliegenden Ems entnommen wird und die Schläuche über die Bundesstraße 219 geführt werden, bleibt diese bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Die Feuerwehr hat die Bevölkerung durch die NINA Warn App zum Schließen der Fenster geraten.

Während des Einsatzes versammelten sich eine Vielzahl von Schaulustigen. Örtliche Pressevertreter waren vor Ort.

Der Sachschaden wird auf ca. eine Million Euro geschätzt. Zu Personenschäden kam es nicht.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

