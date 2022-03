POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Die beiden Fahrzeuge standen nicht weit voneinander entfernt am rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Ibbenbürener Straße.

Die Fahrerin eines grauen Chevrolet Captiva stellte ihr Fahrzeug gegen 16.30 Uhr dort ab. Bei der Rückkehr gegen 17.15 Uhr stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel eingeklappt war und Unfallschäden aufwies. Als sie sich umschaute, fiel ihr auf, dass der Außenspiegel eines weiteren Pkws ebenfalls beschädigt worden war. Der betroffene graue Opel Corsa stand gegenüber eines Friseurgeschäftes, in Höhe der Hausnummer 9. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

