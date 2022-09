POL-ST: Hopsten, zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Rheiner Straße/Hörsteler Straße sind am Sonntagnachmittag (11.09.22) gegen 17.50 Uhr zwei Personen schwer verletzt worden.

Eine 84-jährige Frau aus Rheine fuhr mit ihrer 93-jährigen Beifahrerin in einem grauen Opel in den Kreisverkehr und kam dann aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend einen Hang etwa zwei Meter hinunter. Dort blieb der Opel stehen. Beide Frauen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe eines Sachschadens liegen noch nicht vor.

