POL-ST: Hörstel, 85-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Auf der Straße Am Torfmoorsee ist ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Mann trug keinen Helm.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (09.03.22) gegen 17.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Mann aus Hörstel, der aus Richtung Torfmoorstraße kam und auf dem Fuß- und Radweg Am Torfmoorsee parallel zum Dortmund-Ems-Kanal fuhr, einen Absperrpfosten. Er stieß dagegen und kam zu Fall. Der 85-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

