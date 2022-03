POL-ST: Hörstel, Diebstahl eines Lenksystems

Unbekannte haben sich Zugang zu einer Scheune auf einem Bauernhof an der Knüwenstraße in Dreierwalde verschafft. Von dort entwendeten sie ein Lenksystem für Traktoren.

Die Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch (02.03.), 20.00 Uhr und Freitag (05.03.), 08.00 Uhr das Eingangstor und verschafften sich so Zugang zur Scheune. Von dort entwendeten sie das Lenksystem der Marke John Deere. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder etwas zum Verbleib des Lenksystems sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell