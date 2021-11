POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, Aufbruch eines Milchautomaten

Unbekannte Täter brachen am Dienstag (02.11.2021) in den frühen Morgenstunden gegen 04:55 Uhr einen Milchautomaten in der Hauptstraße in Hörstel-Dreierwalde gewaltsam auf. Die Täter entwendeten einen Münzwechsler sowie einen kleineren zweistelligen Bargeldbetrag. Beobachtet wurde ein dunkles Fahrzeug, welches sich vom Tatort entfernte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

