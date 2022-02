POL-ST: Hörstel-Dreierwalde, leerstehende Scheune abgebrannt

In Dreierwalde ist am Freitagabend (11.02.22) aus bisher unbekannter Ursache eine leerstehende Scheune ausgebrannt. Die Scheune war schon seit Jahren nicht in Gebrauch und für jedermann zugänglich.

Die Polizei wurde am Freitag gegen 20.50 Uhr durch die Feuerwehr über den Brand informiert. Als die Beamten am Einsatzort - etwa 150 Meter nördlich der Kreuzung Kahlenborgstraße/Feldkante/In der Trogbahn - eintrafen, war ein Teil des Scheunendachs bereits eingestürzt. Die Feuerwehr aus Dreierwalde und Hopsten hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Scheune brannte komplett ab.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheine 05971/93842115.

