POL-ST: Hörstel, Einbruch

Hörstel (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (23.01.), 20.30 Uhr und Montag (24.01.), 05.50 Uhr sind Unbekannte in ein Haus an der Ostenwalder Straße eingestiegen. Das Gebäude wird von der Caritas und der Pfarrgemeinde Hörstel genutzt.

Polizei Steinfurt