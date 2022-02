POL-ST: Hörstel, Einbruch in Fitnessstudio

Hörstel (ots)

Mit einem unbekannten Werkzeug haben Einbrecher in der Nacht von Dienstag (15.02.22) auf Mittwoch (16.02.22) zwischen 21.40 Uhr und 08.00 Uhr ein Fenster an einem Fitness-Studio am Birkenweg aufgehebelt. Das Studio befindet sich kurz vor Beginn der Alten Glashüttenstraße.

Polizei Steinfurt