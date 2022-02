POL-ST: Hörstel, Geparkter Volvo beschädigt

Der Fahrzeughalter stellte seinen Pkw am Montag (21.02.22) gegen 20.00 Uhr auf der Parkfläche am Kreisverkehr am Bahnhof ab. Die Täter versuchten, am Volvo eine Seitenscheibe einzuschlagen, was ihnen jedoch nicht gelang. Am Dienstagmorgen (22.02.22) gegen 09.00 Uhr bemerkte der Fahrzeughalter den Schaden an der Scheibe und benachrichtigte die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitt bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell