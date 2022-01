POL-ST: Hörstel, Rheine, Katalysatoren von Pkw abmontiert und gestohlen

In Hörstel schlugen unbekannte Täter an der Westfalenstraße auf Höhe der Biberstraße in Bevergern zu. Sie entwendeten den Katalysator von einem roten VW Polo älteren Baujahrs. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (15.01.22), 18.30 Uhr, und Sonntag (16.01.22), 14.00 Uhr.

In Rheine am Hucksbergweg/Ecke Schöffenweg wurde zwischen Freitag (14.01.22), 13.00 Uhr, und Sonntag (17.01.22), 12.00 Uhr, ein Auto von unbekannten Tätern aufgebockt. Der Katalysator des mehr als 20 Jahre alten grauen Opel Astras wurde anschließend demontiert.

In Rheine-Eschendorf an der Siedlerstraße/Nähe Osnabrücker Straße ist in der Nacht zu Montag (16.01.22) zwischen 22.00 Uhr am Vorabend und 08.00 Uhr morgens am Montag ein Katalysator von einem weiteren Wagen entwendet worden. Die Pkw-Marke ist nicht noch bekannt. Darüber hinaus wurde ein Außenspiegel zerstört.

Täterhinweise gibt es jeweils keine. Die Polizei in Rheine sucht Zeugen, die in den Tatzeiträumen etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 05971/938-4212.

