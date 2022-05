POL-ST: Hörstel, Unbekannte zündeln an Antoniuskirche, Infotafel beschädigt

rsten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere Blätter, die im Vorraum der Kirche an einem Aushang hingen, angezündet. Dadurch wurde die hölzerne Infotafel beschädigt. Außerdem wurden an den Eingängen Flaschen mit Desinfektionsmitteln in Weihwasserbecken entleert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die von den Vorgängen etwas mitbekommen haben und die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in 05971/938-4215.

