POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw flüchtig

Hörstel (ots)

Am Samstag (23.10.2021) befuhr gegen 07.55 Uhr eine 18-jährige Pedelec-Fahrerin den Radweg der Bergeshöveder Straße (K38) zwischen der roten Kanalbrücke und dem Kreisverkehr. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte die Kreisstraße in Höhe der Einmündung Bergeshöveder Straße in Fahrtrichtung Kanalstraß...

Polizei Steinfurt