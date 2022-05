POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Der 38-Jährige aus Spelle fuhr gegen 15.35 Uhr auf der Speller Straße in Fahrtrichtung Dreierwalde. In einer Linkskurve kam er ersten Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann fuhr auf den Grünstreifen und stürzte in einen angrenzenden Graben. Durch den Unfall verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

