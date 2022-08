POL-ST: Hörstel, zwei Pkw-Aufbrüche

In der Zeit zwischen Dienstag (09.08.2022), 20.00 Uhr und Mittwoch (10.08.2022), 07.00 Uhr war ein 1er BMW am Fahrbahnrand am Langenhorstweg geparkt. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren. Sie bauten das Lenkrad aus und entwendeten dies. Außerdem wurde eine Tasche auf dem Beifahrersitz durchsucht, daraus fehlte jedoch nichts. Die Höhe des Schadens wird auf 1.150 Euro geschätzt.

Bei dem zweiten Tatort handelt es sich um die Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks an der Ludgeristraße. Dort war ein 5er BMW geparkt. Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten ebenfalls das Lenkrad. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag (09.08.2022), 22.00 Uhr und Mittwoch (10.08.2022), 09.20 Uhr. Auch in diesem Fall wurde das Auto erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 1.400 Euro.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Angaben zu den Taten machen können, melden sich bitte bei der Polizei Rheine, Telefonnummer 05971/938-4215.

