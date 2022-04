POL-ST: Hörstel, zwei Pkw aufgebrochen

as Auto war auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt. Die Unbekannten entwendeten aus dem Fahrzeug zwei Rucksäcke der Marken Hemper und Everanz. In den Rücksäcken befanden sich ein rosegoldenes Apple iPad, ein graues Laptop der Marke Lenovo, mehrere Bücher und Hygieneartikel. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Euro-Bereich. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde auf dem Parkplatz ein weiterer Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe festgestellt. Ob auch aus dem VW Golf Diebesgut erlangt wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Nach ersten Einschätzungen entstand am VW Golf ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Rheine unter der Rufnummer 05971/938 4215 entgegen.

