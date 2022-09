POL-ST: Horstmar, 71-jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstag (22.09.) ist ein 71-jähriger Mann aus Laer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr mit seinem Opel Combo gegen 16.45 Uhr auf der L 550 in Richtung Steinfurt. Der Mann kam dann aus ungeklärter Ursache zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Graben. Ersten Ermittlungen zufolge lenkte der 71-Jährige gegen und rutschte mit seinem Opel in den linkseitig verlaufenden Graben. Von dort fuhr das Fahrzeug wieder auf die Straße, drehte sich und kam zum Stehen. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell