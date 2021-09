POL-ST: Horstmar, Diebstahl von Kabeln

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (24.09.), 11.00 Uhr, und Montag (27.09.), 10.15 Uhr, in ein ehemaliges Krankenhausgebäude am Stadtwall eingestiegen....

...Die Täter manipulierten zunächst an der rückwärtigen Seite des Gebäudes am Bischofsweg einen Bauzaun. Vor dort gelangten sie über einen Kellereingang in das Gebäude. Daraus entwendeten die Unbekannten größere Mengen an Strom- und Kupferkabeln. Außerdem schnitten sie noch mehrere Kupferkabel und -leitungen ab, die noch an den Wänden hingen. Da die Masse der entwendeten Kabel sehr schwer war, müssen die Täter die Kabel mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

