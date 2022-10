POL-ST: Horstmar, Radfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch (12.10.) ist es an der Koppelstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 84-jährige Frau aus Horstmar fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Schutzstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Zentrum. Hinter ihr fuhr eine 87-jährige Frau aus Horstmar mit ihrem Mercedes Benz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrzeug nach rechts auf den Schutzstreifen und kollidierte mit der Radfahrerin. Die 84-jährige stürzte aufgrund des Aufpralls und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die 87-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Koppelstraße in dem Bereich für etwa drei Stunden gesperrt. An der Unfallaufnahme war auch ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell