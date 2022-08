POL-ST: Ibbenbüren, 19-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Laggenbecker Straße sind am Mittwochmittag (25.08.22) gegen 12.45 Uhr zwei Autos miteinander kollidiert. Einer der Wagen geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Fußgänger zusammen.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren wollte zunächst mit einem weißen Fiat Punto aus der Einfahrt der Kreissporthalle nach links auf die Laggenbecker Straße abbiegen - in Fahrtrichtung Laggenbeck. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen 59-jährigen Autofahrer aus Tecklenburg, der mit einem grauen Audi von links kam und in Richtung Ibbenbüren unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkw.

Der Wagen des 59-Jährigen wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Dabei kollidierte dieser mit einem 19-jährigen Fußgänger aus Lienen, der gerade die Laggenbecker Straße überquerte. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Autofahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

