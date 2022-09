POL-ST: Ibbenbüren, aktueller Einsatz am Berufskolleg: unbekannte Substanz versprüht, Gebäude teilweise geräumt, Straße an Schule gesperrt

Ibbenbüren (ots)

Aktuell läuft ein größerer Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Berufskolleg an der Wilhelmstraße. Im Gebäude ist ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwochmorgen (28.09.22) eine unbekannte Substanz versprüht worden.

Polizei Steinfurt