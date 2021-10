POL-ST: Ibbenbüren, Auspuffrohr auf Straße verursacht Sachschaden

Ibbenbüren (ots)

Ein Autofahrer ist am Freitag (01.10.21) gegen 20.30 Uhr auf der Talstraße auf Höhe der Einmündung Grenzweg unterwegs gewesen. Dabei überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes Endrohr einer Auspuffanlage. An dem Auto des Geschädigten - einem Mercedes 220 - entstand ein Sachschaden in Höhe von etw...

Polizei Steinfurt