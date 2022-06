POL-ST: Ibbenbüren, Außenspiegel an zwei Pkw abgetreten

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29.06.22) zwischen 22.00 Uhr am Dienstagabend und 04.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen sind im Maisweg an zwei Autos jeweils der linke Außenspiegel gewaltsam abgerissen oder abgetreten worden.

Polizei Steinfurt