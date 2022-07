POL-ST: Ibbenbüren, Auto aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (03.07.22), 16.00 Uhr, und Montag (04.07.22), 05.00 Uhr, am Rodenweg das hintere linke Dreiecksfenster eines schwarzen 5er BMWs eingeschlagen.

Polizei Steinfurt