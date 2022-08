POL-ST: Ibbenbüren, Auto aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

In Lehen am Teutohang - im Bereich des oberen Verlaufs in Richtung Lehener Esch - haben unbekannte Täter am Mittwoch (17.08.22) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr ein Auto aufgebrochen.

Polizei Steinfurt