POL-ST: Ibbenbüren, Auto gestohlen

Ein Auto, das in Langewiese an der Johannesstraße neben einem Einfamilienhaus abgestellt war, ist gestohlen worden. Es handelt sich bei dem Pkw um einen weißen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen ST-DI 502.

Der Wagen stand nach Angaben des Geschädigten seit Sonntagabend (15.05.22), 21.30 Uhr, auf dem Stellplatz links neben dem Wohnhaus. Am Montagmorgen (16.05.22) stellte er um 05.30 Uhr fest, dass der Audi nicht mehr da ist. Auffällig am dem Audi ist ein an der hinteren Stoßstange angebrachter Kratzschutz in den Farben Silber und Schwarz. Darauf abgebildet ist die Aufschrift "Q5". Der aktuelle Sachwert des Autos liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Wie die unbekannten Täter das Auto entwendeten, ist unklar. Der Pkw ist zur Fahndung ausgeschrieben worden. Wer von dem Diebstahl etwas mitbekommen hat oder Hinweise zum Verbleib des Audis geben kann, wird gebeten, sich bei der Wache in Ibbenbüren zu melden unter Telefon 05451/591-4315.

