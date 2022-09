POL-ST: Ibbenbüren, Bielefeld: Drei Tatverdächtige nach Anruf falscher Polizisten vorläufig festgenommen

m ersten Moment ist der Schreck dann natürlich bei vielen groß. Aber genauso schnell wird vielen Menschen klar: Die erzählte Geschichte der angeblichen Polizei klingt sehr unglaubwürdig. So ist es jetzt auch einem 67-jährigen Mann aus Ibbenbüren gegangen. Er hat einen Anruf eines falschen Polizisten erhalten und mitgespielt.

Der falsche Polizist erzählte dem Ibbenbürener, dass in seiner Nachbarschaft eine alte Frau überfallen wurde und die Täter nun mit seiner Hilfe festgenommen werden sollen. Danach wurde dann recht schnell nach Bargeld und Wertsachen gefragt.

Dem 67-Jährige kam das komisch vor und er erkannte, dass es sich um falsche Polizisten handelte. Daraufhin gab er seiner Frau, die ebenfalls zuhause war, ein Zeichen, die echte Polizei zu rufen.

In der Zwischenzeit erzählten die Anrufer dem Ibbenbürener, dass er seine Wertsachen und 250 Euro einem als Taxifahrer getarnten Polizisten übergeben solle, der bald bei ihm vorbeikomme.

Mittlerweile waren die echten Polizisten schon vor Ort. Es dauerte auch nicht lange und das Taxi fuhr bei dem Ehepaar vor. Im Taxi saß allerdings kein getarnter Polizeibeamter sondern ein echter Taxifahrer, der den Auftrag hatte, Geld und Wertsachen nach Bielefeld zu transportieren. Die Beamten begleiteten den Taxifahrer nach Bielefeld und baten die dortigen Polizeibeamten um Mithilfe.

In Bielefeld angekommen konnte bei der Übergabe einer der Täter festgenommen werden. Zwei weitere Täter, die in einem Fahrzeug saßen, wurden kurz danach gestellt und festgenommen.

