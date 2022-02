POL-ST: Ibbenbüren, Carport in Flammen

Ibbenbüren (ots)

An der Gustav-Hugo-Straße ist neben einem Haus ein Carport in Brand geraten. Bei dem Feuer, das am Freitagvormittag (11.02.22) gegen 10.45 Uhr gemeldet wurde, entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 5.000 Euro.

Polizei Steinfurt