POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Fahrschulfahrzeug

as Fahrzeug war auf der Straße Bergeshöhe in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie durchwühlten den Wagen und stahlen aus einer Geldbörse eine zweistellige Summe Bargeld. Über die Höhe des Schadens am Fahrzeug können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

