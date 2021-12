POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz

Das Fahrzeug war am Neumarkt in einer Tiefgarage abgestellt. Der oder die Täter durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten daraus eine Geldbörse, in der sich neben Bargeld diverse Dokumente befanden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen insgesamt bei etwa 550 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

