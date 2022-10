POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz

Am Dienstag (04.10.) ist es gegen 17.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Kfz an der Mettinger Straße gekommen.

Ein 71-jähriger Ibbenbürener parkte seinen Ford auf dem Parkplatz des Supermarkts Netto. Nachdem er seine Einkäufe ins Auto geladen hatte, brachte er den Einkaufswagen zurück. Diese kurze Zeit nutzte ein unbekannter Täter und entwendete aus dem nicht verschlossenen Fahrzeug eine Jacke, die auf dem Rücksitz lag. In der Jacke befand sich ein Portemonnaie mit Dokumenten und einer dreistelligen Bargeldsumme.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch mal darauf hinweisen, Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen. Auch wer nur für kurze Zeit sein Fahrzeug verlässt, sollte es nie unverschlossen zurück lassen.

